В Донском правительстве появилась должность министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел в структуру регионального правительства должность министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы области.

«Новый министр будет руководить деятельностью управления по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области», -говорится в сообщении.

Само управление тоже изменится. В его структуре появится подразделение, которое займется профилактикой коррупционных правонарушений.

Дарья Голякова