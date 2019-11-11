Роман Старовойт предложил создать в центре Курска площадку для митингов

Губернатор Курской области Роман Старовойт во время оперативного совещания в обладминистрации 11 ноября предложил создать в центре Курска гайд парк — площадку для митингов, не требующую длительного согласования мероприятия.

Мэр Курска Виктор Карамышев в ответ заметил, что в Курске уже есть такие места, но они расположены на периферии города, тогда как протестующие хотят устраивать акции в центре. Господин Старовойт же призвал муниципальные власти «найти одно место, где в упрощенном режиме люди могли бы хоть с утра до вечера стоять и выражать свое конституционное право».

Весной 2019 года прокуратура и полиция в Воронеже выступила с инициативой, напротив, перенести местные гайд-парки из центра города на окраины, объяснив это вопросом безопасности. Чиновники также заявляли о необходимости создания таких площадок в спальных районах города — «чтобы дать возможность горожан митинговать недалеко от мест проживания». Силовики отказались от инициативы после того, как с ее критикой выступил губернатор Александр Гусев.

«Считаю неправильным проводить зонирование города — где можно митинговать, а где нет. Я не согласен с логикой, что на действующих площадках сложно обеспечить безопасность, наоборот»,— заявил тогда господин Гусев.

Сергей Калашников