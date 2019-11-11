Бывший заместитель гендиректора Фонда имущества получил условный срок

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Ильи Жинкина, бывшего заместителя генерального директора городского Фонда имущества города. Жинкин признан виновным по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

Александр Иванов и Сергей Солопов, сообщники Жинкина, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Жинкин приговорен к семи годам условно и штрафу в 3,55 млн руб., Солопову в виде пяти лет условно и штрафу в размере 1, 75 млн руб., Иванов — 4,8 лет условно и штрафу 1,75 млн руб.

Напомним, что Жинкин за вознаграждение в размере свыше 1,5 млн рублей согласился без препятствий продать нежилые помещения в центре Петербурга. Два других фигуранта дела ему в этом помогали. Экс-замглавы Фонда имущества был арестован в феврале 2018 года.