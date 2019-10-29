Бывший замглавы Фонда имущества Петербурга признался в получении взятки

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга завершились прения по уголовному деле в отношении бывшего заместителя генерального директора городского Фонда имущества Ильи Жинкина, обвиняемого по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация / отмывание денежных средств), а также Александра Иванова и Сергея Солопова, обвиняемых по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, в ходе судебного следствия Жинкин признал вину во всех вмененных ему деяниях.

Прокурор просил назначить экс-чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в 3 750 000 рублей с запретом занимать определенные должности сроком на 10 лет. Жинкин просил суд не лишать его свободы, адвокат настаивал на минимальном штрафе. Солопову и Иванову обвинение также просило условные сроки.

По версии следствия, Жинкин за незаконное вознаграждение в общем размере более 1,5 млн рублей согласился без препятствий продать нежилые помещения в центре Петербурга. Два других фигуранта дела ему якобы в этом помогали.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что экс-замглавы Фонда имущества был арестован в конце февраля прошлого года. Приговор ему должен быть вынесен 8 ноября.