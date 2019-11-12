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Краснодарский юрист Юлия Федотова

Фото: facebook.com/fedjulevg

Дело «Открытки» опоздало на день

Прекращено административное преследование юриста Юлии Федотовой

В Краснодаре мировой суд прекратил административное дело в отношении юриста Юлии Федотовой, поскольку срок привлечения к ответственности истек в день судебного заседания. Госпоже Федотовой вменялось в вину сотрудничество с иностранной неправительственной организацией Open Russia через участие в проекте «Правозащита Открытки».


В Краснодаре мировой судья Полина Дмитренко в пятницу огласила решение по административному делу в отношении кандидата юридических наук Юлии Федотовой: производство по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации) прекращено по истечении сроков.

Как рассказал “Ъ” адвокат Алексей Аванесян, защищавший Юлию Федотову, срок давности по данному эпизоду закончился 7 ноября, в четверг, однако в этот день в суде в течение десяти часов шли слушания, и судья Дмитриенко решила перенести оглашение судебного акта на пятницу. «Суд прошел образцово: по нашим ходатайствам были допрошены свидетели и представлены доказательства, которые, с нашей точки зрения, свидетельствуют о невиновности Юлии Федотовой,— рассказал “Ъ” адвокат Аванесян.— Прекращение дела по сроку давности — это нереабилитирующие основания, но мы считаем такой исход процесса победой».

Как ранее сообщал “Ъ”, летом этого года госпожа Федотова оспаривала в суде нормы краевого закона о публичных мероприятиях, действуя в качестве представителя местного гражданского активиста Виктора Чирикова. Суд отказал в удовлетворении иска, а в октябре этого года и. о. прокурора Центрального округа Краснодара Илья Лабашев подписал постановление о привлечении Юлии Федотовой к административной ответственности, так как она, по мнению прокуратуры, подавала иск в рамках проекта «Правозащита Открытки», связанного с Open Russia (признана в РФ нежелательной).

Юлия Федотова в разговоре с “Ъ” пояснила, что проект «Правозащита Открытки» действительно оказывал ей информационную поддержку при обращении в суд, однако она действовала исключительно по поручению и в интересах своего доверителя Виктора Чирикова.

Кроме того, правозащитники утверждают, что проект «Правозащита Открытки» не имеет отношения к иностранной неправительственной организации Open Russiа. По мнению адвоката Аванесяна, прокуратура представила в дело крайне сомнительные доказательства: оперативные сотрудники полиции, проводя проверку некоего сообщения о преступлении, назначили экспертизу, которая пришла к выводу, что организация Open Russia участвует в проекте «Human Rights Open Russia», а «Правозащита Открытки» — это альтернативный сленговый вариант названия проекта.

«Один из экспертов, профессор Кубанского госуниверситета, сообщил суду, что он может на основании профиля в социальной сети создать психолого-политический портрет лица,— рассказал адвокат Аванесян.— При этом у самого профессора нет аккаунтов в соцсетях, так как он не желает ими пользоваться, а изучение соцсетей, в том числе для экспертизы, проводят его студенты». Каким образом эксперты изучили заблокированные страницы Open Russia, чтобы выявить связи с «Открыткой», в ходе судебного заседания они пояснить не смогли.

В прокуратуре Краснодарского края решение мирового суда не комментируют. Защита Юлии Федотовой не исключает, что судебный акт может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар


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