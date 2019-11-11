Компания из Ижевска заинтересовалась строительством гостиницы в Перми

ООО «Аквавита» из Ижевска стала единственным участником конкурса по поиску инвестора для развития площадки на месте бывшего ДК «Телта» в Перми. Итоги конкурса предстоит утвердить краевому совету по предпринимательству, сообщает “Ъ-Прикамье”. По данным системы «СПАРК», ООО «Аквавита», зарегистрированная в сентябре 2019 года, принадлежит ООО «Кунгурская нефтяная компания», которое контролируется ООО «УДС-Групп» Алексея Чулкина.

Ранее сообщалось, что на месте ДК «Телта» предполагается строительство четырехзвездочного гостиничного комплекса на 130 номеров. Размер заявленных инвестиций оценивается в 1,5 млрд руб., дата ввода объекта — не позднее первого квартала 2023 года. К проекту проявляли интерес девелопер «Талан» и застройщик «Сатурн-Р».