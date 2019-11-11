Гостиницей на месте ДК «Телта» заинтересовался холдинг из Удмуртии

Агентство инвестиционного развития Пермского края завершило прием заявок на конкурс по поиску инвестора для развития площадки под бывшим ДК «Телта» по адресу: ул. Окулова, 14. По информации "Ъ-Прикамье", на конкурс поступила только одна заявка — от ООО «Аквавита» из Ижевска.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Аквавита» зарегистрирована в сентябре 2019 года, принадлежит ООО «Кунгурская нефтяная компания», которая контролируется ООО «УДС-Групп» (UDS Group) и его владельцем Алексеем Чулкиным. «УДС-Групп» строит в Перми ЖК «Ньютон».

Итоги конкурса еще предстоит утвердить краевому совету по предпринимательству.

Напомним, на месте ДК «Телта» предполагается строительство гостиничного комплекса категории 4*, с фондом 130 номеров, под брендом международного оператора. Дополнительные объекты инфраструктуры включают парковочное пространство на 90 машино-мест и конференц-залы общей площадью 530 кв. м. Дата ввода гостиничного комплекса в эксплуатацию — не позднее первого квартала 2023 года. Размер заявленных инвестиций оценивается в 1,5 млрд руб. Интерес к проекту проявляли застройщик «Сатурн-Р» и девелопер «Талан».