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Фото: Tom Ford

Том Форд запускает первую линию ухода за кожей

Известный американский дизайнер Том Форд объявляет о запуске первой линии ухода Research. Работа над созданием средств проходила в исследовательском центре Tom Ford Research — личной площадке дизайнера, где используются передовые научные технологии и проводятся исследования, ориентированные на достижение конкретных результатов. «Моя концепция состоит в том, чтобы создать революционные продукты, подходящие для всех типов кожи и для любого пола, соединив достижения дерматокосметологии и роскошь ухода»,— прокомментировал запуск дизайнер. На данный момент в линейку входят: увлажняющая сыворотка и увлажняющий питательный крем. Основными ингредиентами средств стали высокоактивные концентраты белого какао, кофеина и гёкуро (его получают из элитных сортов японского зеленого чая).

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