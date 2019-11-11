Международные визажисты Dior приезжают в Москву

C 12 по 16 ноября в Россию приезжают международные визажисты Dior ProTeam Давиде Фрицци и Жозе Техейра. Они будут проводить индивидуальные консультации по макияжу для клиентов и друзей Dior. Визажисты поделятся особенностями подиумного макияжа от Dior, опытом работы с моделями и звездами мировой величины, познакомят с тенденциями наступающего сезона. Мероприятия пройдут в корнерах Dior в торговых точках Москвы и Екатеринбурга.

13 ноября с 18:30 до 21:00 в корнере Dior в торговом доме ЦУМ по адресу г. Москва, ул. Петровка, 2.

14 ноября с 12:00 до 17:00 в корнере Dior в «Артиколи» в ГУМе по адресу г. Москва, Красная площадь, 3

15 ноября с 14:00 до 20:00 в корнере Dior в «Золотом яблоке» в универмаге Bolshoy по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 71