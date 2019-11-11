Прокуратура и мэрия Уфы обжалуют оправдательный приговор Андрею Носкову

Прокуратура и администрация Уфы подали апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда, который 14 октября оправдал по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) предпринимателя, депутата горсовета, владельца девелоперской группы ПСК-6 Андрея Носкова. Апелляционная жалоба зарегистрирована судом 16 октября, следует из картотеки судебных дел. Верховный суд Башкирии назначил ее рассмотрение на 2 декабря.

Андрей Носков обвинялся в том, что принадлежавшая ему в разные годы компания «Колорит», имевшая с мэрией договор развития застроенной территории квартала между проспектом Октября, улицами 50 лет СССР и Комсомольской, не исполнив обязательства по этому договору, предполагавшего расселение ветхого жилья, смогла «путем злоупотребления доверием», без торгов, получить в том же квартале от мэрии необремененные участки и построить многоэтажные дома. Имущественный вред муниципалитету был оценен следствием в 251 млн руб. Судья районного суда Радмир Гаймалеев, рассмотрев дело, пришел к выводу, что в действиях подсудимого отсутствовал состав преступления.

Гособвинение просило назначить предпринимателю девять лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб.

Майя Иванова