Движению «Башкорт» отказано в согласовании митинга в защиту Куштау

Правительство Башкирии и администрация Уфы отказали движению «Башкорт» в согласовании на 23 ноября митинга в защиту горы-шихана Куштау, который планировалось провести на площади у Дворца спорта в Уфе. Площадь является специально отведенным местом для проведения публичных мероприятий. Активисты «Башкорта» подавали заявку на участие в митинге 10 тыс. человек. Как сообщил "Ъ-Уфа" участник движения Фаиль Алчинов, из кабмина и мэрии поступил ответ о том, что в этот день площадка будет занята организатором другого мероприятия. «Хотя мы были первыми подавшими заявку в первый из возможных дней»,— отметил собеседник. Активисты намерены обжаловать отказ в суде. «Завтра подадим исковое заявление»,— сказал представитель «Башкорта».

В «Башкорт» не исключили, что если суд утвердит отказ властей, акция пройдет в другой форме — в виде схода или собрания граждан.

Куштау расположена под Стерлитамаком, является одной из крупных известняковых гор-шиханов, образовавшихся путем выхода на поверхность древних рифов. В августе Приволжскнедра выдали лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на шихане АО «Сырьевая компания», связанному с Башкирской содовой компании (контролируется группой «Башхим», у госинвесткомпании «Региональный фонд» 38% акций). Разработка Куштау должна была стать компромиссным решением для БСК, которая прогнозирует дефицит сырья после 2020 года. За сохранение Куштау выступает общественность: гора является в том числе популярным местом отдыха жителей Стерлитамака. Здесь расположена горнолыжная трасса и дом отдыха. Ранее в защиту шихана выступили и члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России, которые весной провели в Башкирии выездное заседание.

Ирина Самойлова