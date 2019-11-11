Петербургский нефтяной терминал снизил долю в перевалке нефтепродуктов через Большой порт Санкт-Петербург

По итогам девяти месяцев текущего года АО «Петербургский нефтяной терминал» увеличило объем перевалки нефтепродуктов до 5,9 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом выросли отгрузки как светлых, так и темных нефтепродуктов: первых за отчетный период ПНТ перевалил 3,4 млн т (на 3% больше, чем в прошлом году), вторых — 2,5 млн т (+4%).

В то же время доля компании в общей перевалке нефтепродуктов через Большой порт Санкт-Петербург продолжает сокращаться. Если за три квартала прошлого года она составляла 84,4%, то в этом году снизилась до 80%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петербургский нефтяной терминал намерен инвестировать в расширение своих портовых мощностей 6,5 млрд рублей.