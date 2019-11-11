Нижегородский парламент рассмотрит предложение о льготах для грузоперевозчиков

В законодательное собрание Нижегородской области внесли законопроект о предоставлении льгот по налогу на транспорт для грузоперевозчиков. Как сообщает правительство региона, скидку в 30% на налог за каждый большегруз массой выше 12 тонн, осуществляющий магистральные перевозки, может получить компания (или ИП), средняя зарплата в которой не ниже средней по области за предыдущий отчетный год. По данным Нижегородстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в августе составила 33,9 тыс. руб.

Ранее предполагалось установить еще одно обязательное для получения льготы условие – возраст автомобиля не должен превышать семи лет. Однако этого условия в нынешней редакции нет.

Подробнее о налоговых льготах для перевозчиков – в материале “Ъ-Приволжье” «Транспорт разгружают».

Анастасия Еремина