Строители разобрали первый пролет виадука на улице 9 Января в Воронеже

На минувших выходных строители полностью разобрали первый пролет виадука на улице 9 Января в Воронеже, сообщает пресс-служба мэрии. Теперь мост через железнодорожные пути с одной стороны обрывается.

В мэрии уточнили, что рабочие продолжают разбирать защитный и выравнивающий слои бетона на виадуке, также они демонтируют ограждения на подходах к нему. Одновременно к объекту подвозят материалы для реконструкции.

Транспорт по перекрытому в конце октября виадуку на улице 9 Января в Воронеже может вновь пойти уже к 1 июня 2020 года, говорил мэр Вадим Кстенин в ходе пресс-конференции 7 ноября. При этом по контракту срок выполнения всех работ по реконструкции путепровода — до 1 октября 2020 года. «После 1 июня работы на объекте еще будут продолжаться, но они уже не должны мешать движению транспорта»,— пояснял градоначальник.

Сергей Калашников