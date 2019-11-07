Движение по виадуку на улице 9 Января в Воронеже могут запустить к 1 июня

Транспорт по виадуку на улице 9 Января в Воронеже может вновь пойти уже к 1 июня 2020 года. Об этом заявил мэр Вадим Кстенин в ходе пресс-конференции. «После 1 июня работы на объекте еще будут продолжаться, но они уже не должны мешать движению транспорта»,— пояснил градоначальник.

Напомним, движение по путепроводу и под ним было перекрыто в конце октября. Тогда власти рассчитывали, что основные работы в рамках ремонта объекта потребуют не более четырех месяцев, хотя первоначальный контракт с подрядчиком предусматривал остановку движения на полтора года.

«По контракту срок выполнения всех работ по реконструкции путепровода — до 1 октября 2020 года, перед подрядчиком ставится задача максимально сократить сроки перекрытия. Изначально путепровод мог быть закрыт еще с середины августа, когда был заключен контракт. В целях уменьшения неудобств для горожан сроки перекрытия движения были сдвинуты»,— сообщали ранее в мэрии.

Мария Старикова