Власти Башкирии потребуют от «Сибура» установить дополнительную экозащиту на «Полиэфе»

Власти Башкирии намерены потребовать от группы «Сибур» установки дополнительной экологической защиты завода «Полиэф» на случай аварии. Первый вице-премьер Андрей Назаров сегодня на оперативном совещании в кабмине сообщил, что речь идет о создании третьего защитного контура вокруг предприятия.

С начала года на «Полиэфе» произошло две крупные аварии, в результате которых неочищенные стоки предприятия попали на земли Благовещенского района, в том числе в водоемы, связанные с притоками реки Уфы, на которой установлены городские водозаборы. Последняя авария произошла 9 октября: в результате разрушения бетонного резервуара, где хранились стоки предприятия, вылилось более 8 т химических отходов.

«Все надеялись на второй контур, который оказался формальным… Мы говорили о том, чтобы выстроить третий контур, который точно бы ограничил разлив неочищенной воды в будущем»,— отметил Андрей Назаров и добавил, что от «Сибура» на этот счет «пока внятного ответа не было».

Вице-премьер поручил главе регионального комитета по ЧС Фариту Гумерову действовать так, чтобы «достичь положительного решения» по вопросу третьего защитного контура.

На вопрос о причинах, по которым не сработала имеющаяся экозащита предприятия, господин Гумеров сообщил, что следствие (по факту аварии возбуждено уголовное дело) еще не завершено. «Полиэф», по его сведениям, заказал проект культивации загрязненных земель, аудит безопасности предприятия и разработку системы безопасности. Последствия аварии, по данным госкомитета, еще не ликвидированы: предприятие продолжает перекачку сточных вод из котлованов-отстойников на очистные сооружения «Полиэфа» через временно проложенный трубопровод. Работы должны завершиться до конца недели, а затем начнется рекультивация загрязненных земель, сообщил Фарит Гумеров.

В СКР предварительный ущерб, нанесенный в результате аварии на «Полиэфе» 9 октября, оценивают в 44 млн руб.

В конце совещания вице-премьер намекнул промышленникам, что региональные власти больше не намерены терпеть такое отношение к природоохранным предприятиям. «Надо закончить практику, когда кто-то может существенно нарушить экологию и потом не принять меры для предотвращения будущих подобных ситуаций»,— отметил он.

Влада Шипилова