За нарушителями ПДД в Калининском районе будут следить парконы

В Калининском районе Петербурга установлены комплексы фотовидеофиксации «Паркон», позволяющие выявлять водителей, которые оставляют свои машины в неположенном месте.

В настоящий момент подобные устройства уже работают в Центральном и Петроградском районах города, а также на Пулковском шоссе.

Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, до конца года парконы появятся также еще на нескольких участках Центрального района. Кроме этого, их установят в Василеостровском и Московском районах Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце прошлого года меры контроля за нарушением правил парковки были усилены возле терминалов аэропорта Пулково.