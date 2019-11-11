Ослабление рубля помогло «Роснефти» дополнительно перечислить в бюджет 68 млрд рублей

«Роснефть» перечислила в бюджет в 2018 году в качестве дополнительного дохода от Самотлорского месторождения на 68 млрд руб. больше, чем в 2017-м, сообщил газете «Ведомости» директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Он уточнил, что ослабление рубля и рост цен на нефть стали основными причинами увеличения дохода. О том, сколько денег было перечислено в бюджет в 2017 году, господин Сазанов не сказал.

Источник в «Роснефти» уточнил, что добыча нефти на Самотлорском месторождении с 2008 по 2017 год падала на 5% ежегодно. По его данным, добыча упала с 5,6 млн т за квартал в 2014 году до 4,75 млн т в 2017-м. «Прямые потери бюджета, связанные с сокращением добычи на Самотлоре, составили с 2008 по 2017 год уже более 150 млрд руб.»— утверждает собеседник «Ведомостей».

При этом у компании с 2017 года есть договоренность с правительством о льготах на НДПИ в обмен на дополнительные выплаты в бюджет. Планируется, что «Роснефть» сэкономит на НДПИ 350 млрд руб. к 2027 году.

Ранее «Роснефть» запросила у правительства льготы для Приобского месторождения.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «"Роснефть" выдавливает льготы».