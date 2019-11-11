Головная компания завода «Прибор» планирует заключить мировое соглашение с налоговой

Руководство АО «Концерн “ЦНИИ «Электроприбор»”» (Санкт-Петербург), в которую входит АО «Завод “Прибор”» прокомментировало ситуацию с банкротством челябинского предприятия.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 1 ноября инспекция ФНС по Курчатовскому району Челябинска направила заявление о признании завода банкротом из-за долга в размере 438,4 млн руб.

«Предполагается, что после проведения заседания по проверке обоснованности заявления о признании АО «Завод «Прибор» банкротом начнется согласование проекта мирового соглашения между предприятием и УФНС России по Челябинской области. В качестве наиболее вероятных сценариев погашения долгов рассматривается предоставление заводу кредитной линии на 10 лет под залог избыточных объектов недвижимости. Источником погашения кредита является продажа избыточных объектов недвижимости»,– сообщил «Ъ-Южный Урал» генеральный директор концерна Владимир Пешехонов. По его словам, задолженность, являющаяся предметом иска, была сформирована до 2017 года, то есть до включения предприятия в состав АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», а с 2017 года завод «в полном объеме и своевременно обеспечивает текущие налоговые отчисления» (в 2018 году завод перечислил налогов на сумму 112,7 млн руб.). По данным руководства концерна, причины неудовлетворительного финансового положения завода «Прибор» были заложены в 2000-х годах: с 2009 года резко снизились заказы от основного покупателя продукции гражданского назначения – ЗАО ПГ «Метран» из-за смены собственника. Кроме того, из-за «непоследовательной политики предыдущей администрации завода», компания, являвшаяся якорным арендатором на заводе, отказался от площадей (доходы от аренды составляли более 100 млн руб.), сообщает руководство концерна. По словам Владимира Пешехонова, тяжелая ситуация усугублялась слабым менеджментом: на предприятии наблюдался переизбыток управленческого и инженерно-технического персонала, оборотные средства пополнялись за счет кредитов, при отсутствии необходимых средств осуществлялось большое число проектов, проводилась излишняя диверсификация производства. Руководство концерна подчеркивает, что производственная база завода «Прибор» не может обеспечивать выпуск высокотехнологичной продукции для выполнения гособоронзаказа: в рамках заказов для военно-морского флота «Прибор» производит датчики предыдущих поколений (проекты 1980-х годов), потребность в которых ограничена, и с каждым годом будет сокращаться. По данным концерна, сейчас численность персонала завода составляет 333 человека.

«Процедура банкротства – это мера, направленная на оздоровление ситуации на предприятии и сохранение его в качестве хозяйствующего производственного объекта. По предложению департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ процедура банкротства признана целесообразной мерой»,– говорит руководство концерна. Компанией разработана программа финансового оздоровления завода, предусматривающая погашение всей накопленной до 2017 года задолженности за счет продажи непрофильных активов - зданий и сооружений, не задействованных в основном производстве.