«Трансконтейнер» откроет еще два офиса в Китае в 2020 году

Железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер» намерен открыть два офиса в Китае в 2020 году, сообщил «РИА Новости» гендиректор TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Егор Брагинец.

«Мы планируем продолжать развиваться во внутренних регионах Китая и на следующий год планируем открытие офисов в Чунцине и Сиане. В этих двух городах есть крупная грузовая база и расположено множество производств»,— сказал господин Брагинец.

По его словам, работники офисов смогут отправлять грузы через порты Китая на Дальний Восток, но преимущественно планируется заниматься именно железнодорожными перевозками. Господин Брагинец также уточнил, что компания уже работает с Чунцином и Сианем из офисов в Шанхае и Шэньчжэне.

Помимо Шанхая и Шэньчжэня у компании есть филиал в Циндао.

О том, какие планы по развитию компании есть у «Трансконтейнера», читайте в публикации “Ъ”.