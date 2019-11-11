«Ария» с презентацией нового альбома

8 ноября легендарная группа «Ария» «взорвет» ДКЖ (Челюскинцев, 11) с новой двухчасовой программой «Проклятье морей». Ровно год назад группа выпустила одноименный альбом, куда вошли 11 новых песен. Поклонники творчества успели отметить, что идеальное слово для нового альбома — «разнообразие». Музыканты используют все находки, весь широкий диапазон стилей и элементов, который они нашли за 35 лет творчества. «Без сомнения, этот альбом лучший из тех, что эти россияне выпускали в последнее время»,— пишут поклонники в соцсетях.

Начало в 19:00.

Цена билетов: 1600–4000 руб.

Возрастная категория: 12+.

Фото: организаторы события