Уральская полиция прекратила уголовное дело врача-гинеколога из Новой Ляли

Сегодня защита единственного в Новой Ляле (Свердловская область) врача-гинеколога Олега Баскакова сообщила о прекращении его уголовного дела о незаконном обороте психотропных веществ. «Уголовное дело прекращено 1 ноября за отсутствием состава преступления»,— пояснил адвокат Сергей Колосовский, курирующий защиту врача.

Напомним, ранее полиция уже заявляла что рассматривает вопрос о прекращении дела врача обвиняемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ и незаконном сбыте наркотиков (ст.234 УК РФ и ст.228.1 УК РФ). По версии следствия, он незаконно выдал наркотический препарат пациентке, но сделал это вне установленной процедуры.

Подробнее о деле Олега Баскакова читайте в материале «У врача наркотики не ищутся»

Игорь Лесовских