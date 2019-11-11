Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки

Многодетные семьи направили около 13 тыс. заявлений на частичное погашение по ипотеке. 3 тыс. из них одобрены, по 1,5 тыс. пришли отказы, остальные заявки либо еще не рассматривались, либо отправлены на доработку, сообщает РБК со ссылкой на представителя «Дома.РФ». Таким образом, пока одобрено списание максимум 1,35 млрд руб.

Программа по частичному списанию ипотеки для многодетных действует с 25 сентября 2019 года. Она распространяется на семьи, у которых третий или последующий ребенок появился начиная с 1 января 2019 года. Субсидией можно покрыть 450 тыс. руб. кредита. «Дом.РФ» выступает оператором программы.

В «Доме.РФ» ожидают 60–65 тыс. обращений в год. В первый месяц были превышены прогнозы по числу обращений.

Отказы в предоставлении субсидии в основном связаны с несоответствием цели кредитного договора условиям поддержки. По подсчетам РБК, на данный момент сумма списания может составить 1,35 млрд руб., что равняется 0,019% объема ипотечного портфеля банков, при условии что по всем заявкам одобрят списание именно 450 тыс. руб.

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