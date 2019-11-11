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На покупку премиальных автомобилей в России потратили 483 млрд рублей

В 2019 году россияне потратили на покупку премиальных автомобилей 483 млрд руб., сообщает «Автостат».

На новые машины премиум-класса за январь-сентябрь в России было потрачено на 10% больше, чем за первые 9 месяцев 2018 года. На машины из топ-5 списка приходится более 85% всех денег, которые ушли на покупку премиальных автомобилей.

Топ-5 марок премиум-класса по выручке:

  1. Mercedes-Benz — 133 млрд руб.,
  2. BMW — 126,5 млрд руб.,
  3. Lexus — 63,3 млрд руб.,
  4. Audi — 44,7 млрд руб,
  5. Land Rover — 37,4 млрд руб.

Объем выручки других премиальных брендов составляет менее 10 млрд руб.

Напомним, общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), составил 1,4 млн шт., что на 2,4% меньше, чем в январе-октябре 2018 года.

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