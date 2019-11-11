«НЭВЗ-керамикс» снова требуют признать банкротом

Новосибирская компания «Сибирьлифтремонт» обратилась в арбитражный суд с иском о признании банкротом АО «НЭВЗ-керамикс», принадлежащем холдингу «НЭВЗ-союз» и «Роснано»). Сумма долга составила 330 тыс. руб. Суд пока не назначил дату рассмотрения заявления.

Летом этого года с требованием о признании предприятия банкротом в суд обращалась ФНС из-за долга 49,9 млн руб. Тогда «НЭВЗ-Керамикс» погасил задолженность перед налоговиками. Кроме этого, в суде рассматривается иск ФНС о признании банкротом другой компании, входящей в холдинг «НЭВЗ-союз»,— АО «Союз-электроника» из-за долга в 62,6 млн руб. Заседание суда состоится в декабре.

АО «НЭВЗ-керамикс» зарегистрировано в Новосибирске в 2011 году. Компания производит наноструктурированную керамику для энергетики, радиоэлектроники, машиностроения и медицины. Общий бюджет проекта «НЭВЗ-керамикс» превышает 2,5 млрд руб.

Оксана Павлова