«НЭВЗ-керамикс» выплатил налоговикам все долги, чтобы избежать банкротства

Новосибирский завод «НЭВЗ-керамикс» погасил 49,9 млн руб. долгов перед налоговой инспекцией, которая ранее потребовала признать предприятие банкротом. «Мы выплатили весь долг и даже чуть больше — 50 млн рублей»,— заявил сегодня представитель завода во время судебного заседания. Судья Василий Зюков рекомендовал налоговой службе по факту получения оплаты отказаться от иска о банкротстве завода.

Кроме «НЭВЗ-керамикс» налоговики также потребовали банкротства головной компании холдинга «НЭВЗ-союз» — АО «Союз-электроника» из-за долга 62,2 млн руб. Заявление налоговой инспекции оставлено судом без движения до 19 августа.

АО «НЭВЗ-керамикс» производит наноструктурированную керамику для энергетики, радиоэлектроники, машиностроения и медицины. Общий бюджет проекта «НЭВЗ-керамикс» превышает 2,5 млрд руб., из них на долю «Роснано» приходится 1,14 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2017 году составила 459,4 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб.

Оксана Павлова