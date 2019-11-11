«Ведомости»: Минфин РФ подготовил поправки по отмене уголовных статей с наказанием по валютным нарушениям

Министерство финансов России подготовило поправки в Уголовный кодекс, отменяющих две статьи с наказаниями за валютные нарушения – невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1), сообщили «Ведомости» со ссылкой на соответствующий законопроект. Информацию о подлинности тезисов в документе изданию подтвердили два человека, разрабатывающие его, а также замминистра финансов Алексей Моисеев.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что нарушения, предусмотренные этими статьями кодекса являются способом совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов. Минфин хочет дополнить ст. 174 и 174.1, предусматривающие наказания за легализацию, новым квалифицирующим признаком – переводы нерезидентам по подложным документам. Издание отметило, что максимальное наказание за подобный способ легализации составит пять лет против 10 по ст. 193.1. Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки предложено отменить вовсе.

По словам господина Моисеева, правительство законопроект пока не обсуждало, а против его отмены выступают некоторые ведомства и ЦБ. Представитель Минюста сообщил изданию, что его ведомство также подготовило законопроект, касающийся уголовной ответственности за валютные нарушения: документ отменяет только ст. 193, а также превращает невозврат валютной выручки в квалифицирующий признак других преступлений.

Напомним, в апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизировать валютное законодательство. Одновременно с отменой уголовной ответственности за неисполнение обязанности по репатриации валютной выручки он предложил ужесточить наказание за вывод средств за рубеж и сокрытие активов.

О других мерах по либерализации валютного контроля читайте в публикации “Ъ” «Валютный контроль ослабят страхованием».