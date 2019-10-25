В ходе перестрелки в Харькове погиб свидетель по делу Вороненкова

В Харькове произошла перестрелка, в которой погиб Владимир Борох — свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает LIGA.net со ссылкой на адвоката Святослава Пархоменко. Стрельба произошла сегодня возле супермаркета на улице Клочковской. По данным правоохранительных органов, в результате перестрелки один человек погиб, еще один пострадал.

«Его задерживали вместе с Лосем и допрашивали в качестве свидетеля. Александр Лось — это мой клиент, который находится под стражей как человек, который якобы следил за Вороненковым»,— рассказал адвокат. Он также отметил, что Александр Лось и погибший Владимир Борох были родственниками — их жены являются родными сестрами.

По данным источников, двое нападавших скрылись с места происшествия на автомобиле, который позже был найден сожженным. Участник перестрелки в ходе погони пытался бросить гранату в правоохранителей, однако подорвался сам.

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева в марте 2017 года. Расследование дела было завершено в мае 2018-го. По версии следствия, заказчик — Владимир Тюрин, а организаторы и исполнители — пятеро граждан Украины, включая Ярослава Тарасенко и Александра Лося.

В России Дениса Вороненкова заочно обвиняли в организации особо крупного мошенничества и фальсификации единого государственного реестра юрлиц в связи с рейдерским захватом здания в Москве. После его убийства уголовное преследование бывшего депутата могло быть прекращено еще на стадии следствия, однако его сын Николай Вороненков настоял на передаче дела в суд. Он хотел добиться реабилитации отца. В конце октября Тушинский суд Москвы прекратил дело Дениса Вороненкова.

О деле Дениса Вороненкова в России — в публикации “Ъ”.