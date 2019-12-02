Имя

Знакомство со Светлейшим

Выставка «Это сам Потемкин!» откроется в музее Эрмитаж 8 декабря. Приуроченная к 280-летию со дня рождения светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического, она расскажет о личной жизни, и об окружении, и о главных военных и политических победах сподвижника Екатерины II. В парадных залах Зимнего дворца будут представлены живописные полотна, скульптуры, серебряные изделия из собрания Потемкина, а также книги, рукописи и эстампы из его личной библиотеки. Посетители увидят художественные камеи, драгоценности, изделия восточных мастеров, которыми обменивались Потемкин и императрица, а среди военных трофеев выделяются турецкое оружие, знамена и турецкая палатка, принадлежавшая Потемкину.

Текст

Переводчик сфер

Новая книга Евгения Водолазкина выходит в «Редакции Елены Шубиной» Фото: «Редакция Елены Шубиной»

Новая книга Евгения Водолазкина «Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью» выходит в «Редакции Елены Шубиной». Автор романов «Лавр» и «Авиатор», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года» в своем новом сборнике рассказов и эссе обращается к читателю напрямую. Он говорит с ним о своих детских годах, личных трагедиях, любимом доме на Ждановской набережной, о первых научных трудах, похоронах отца и делится мыслями о русской и зарубежной литературе. И все это — для того, чтобы прийти к сути своей работы: «Дело писателя — ловить музыку сфер и переводить ее в ноты. Быть, если угодно, "лучшим акыном степи": петь о том, что видит. Что, подчеркну, видят и все там живущие. А поет — только он, потому что он способен превращать степь в текст».

Голос

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Высокого стиля у нас не стало — его место занял средний»

Филолог, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, с которой мы простились на прошлой неделе

Образ

Станцевать мудрость

Сцена из танцевальной драмы «Конфуций», режиссер Кун Дэсинь Фото: Китайский национальный театр оперы и танцевальной драмы

На сцене Мариинского театра 3 декабря состоится премьера — танцевальная драма «Конфуций» в постановке режиссера Кун Дэсинь. Поставленный при участии Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы, спектакль задуман как воссоздание жизненного пути Конфуция. На языке национальных образов, традиционных для китайского театра, и хореографии с элементами восточных единоборств 60 артистов, акробатов, воздушных танцоров и балерин описывают опыт путешествий мудреца по Китаю и те трудности, с которыми он столкнулся при распространении своего учения.

Жанр

Рождественское созвездие

Виллем Бассе.«Бегство в Египет».1648 Фото: Предоставлено Музеем архитектуры им.А.В.Щусева

В Музее архитектуры им. А.В. Щусева 6 декабря откроется выставка «Рождественская история в западноевропейской гравюре XV–XIX вв.». Она соберет 32 гравюры, объединенные библейскими сюжетами, связанными с рождением Иисуса Христа. Из московских частных собраний будут представлены работы таких мастеров, как Альбрехт Дюрер, Пармиджанино, Хендрик Гольциус, Питер Пауль Рубенс, Гюстав Доре, Клод Виньон и другие. Также в экспозицию включены работы анонимных авторов XV и начала XVI века из Нидерландов и Франции.

Вещь

Фото: Институт археологии РАН

Золотая монета византийского императора Иоанна I Цимисхия и другие редкие монеты Х века были найдены Таманским археологическим отрядом Института археологии РАН в кладе на территории Краснодарского края.

Анонсы

02.12

В Концертном зале им. П.И. Чайковского концерт лауреатов конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» разных лет откроет ХХ Международный телевизионный конкурс.

03.12

В Московском музее современного искусства откроется выставка «Зданевич: здесь и сейчас», приуроченная к 125-летию писателя-авангардиста.

05.12

В рамках фестиваля Context. Diana Vishneva на сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко состоится спектакль британского хореографа Хофеша Шехтера Grand Finale.

06.12

На Новой сцене Большого театра премьера — опера «Дидона и Эней» на музыку Генри Пёрселла, поставленная совместно с Международным оперным фестивалем в Экс-ан-Провансе.

07.12

В музее Эрмитаж после реставрации будет представлена «Виктория Кальватоне» — античная скульптура II века н. э., обнаруженная в Италии, а также реставрационные материалы, монеты.

08.12

Фото: Пионер

В широком прокате историческая драма «Война токов» (в главных ролях — Бенедикт Камбербэтч и Том Холланд).