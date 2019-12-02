Руслан Ибиев, экс-глава 4-го следственного управления Следственного комитета России

Строптивость или осведомленность?

Вот Следственный комитет России (СКР). А вот 4-е (уральское) следственное управление СКР. А вот начальник 4-го управления СКР генерал Руслан Ибиев. А вот указ президента Владимира Путина о снятии с должности начальника 4-го управления СКР. А вот отказ начальника 4-го управления СКР Ибиева исполнять указ президента... Ситуация, достойная новой версии знаменитой английской сказки-песенки в переводе Самуила Маршака, однако вряд ли ее будут разучивать в школах. Потому как ситуация эта сугубо российская и редко где еще, кроме как в отечестве, могла произойти. Ибиев не просто игнорировал указ, он заявил, что будет оспаривать его в суде. При этом не пожал руку своему сменщику, запер кабинет на ключ и удалился. Как такой демарш понимать? Можно, конечно, списать эпизод на особую строптивость героя. А можно и на… особую информированность. Занятна реакция подчиненных: в разговорах с журналистами многие сотрудники управления поддерживают попавшего под президентский указ руководителя и предлагают не спешить с проводами генерала, а дождаться декабря — Ибиеву прочат вовсе не отставку, а дальнейшую службу, правда, уже в другом месте — в 6-м следственном управлении (дальневосточном) с дислокацией в Хабаровске. В основе этих разговоров — убежденность младших коллег в том, что Ибиев на особом счету. Генерал действительно личность известная еще с начала 2000-х, когда расследовал дело ЮКОСа, а в 2009-м — пожар в «Хромой лошади». И это только два наиболее ярких эпизода из его длинного послужного списка. Достаточное ли это основание для оспаривания президентского указа в суде? Скоро узнаем, декабрь на пороге.





Светлана Сухова