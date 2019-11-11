Фигурное катание
Cup of China — этап серии Гран-при
Женщины. 1. Анна Щербакова (Россия) — 226,04 балла. 2. Сатоко Мияхара (Япония) — 211,18. 3. Елизавета Туктамышева — 209,10… 5. Софья Самодурова (обе — Россия) — 185,29.
Мужчины. 1. Цзинь Боян — 261,53 балла. 2. Янь Хань (оба — Китай) — 249,45. 3. Маттео Риццо (Италия) — 241,88… 10. Андрей Лазукин (Россия) — 210,01.
Пары. 1. Суй Вэньцзин—Хань Цун — 228,37 балла. 2. Пэн Чэн—Цзинь Ян (обе пары — Китай) — 199,97. 3. Любовь Илюшечкина—Шарли Билодо (Канада) — 190,73… 8. Алиса Ефимова—Александр Коровин (Россия) — 170,19.
Танцы. 1. Виктория Синицина—Никита Кацалапов (Россия) — 209,90 балла. 2. Мэдисон Чок—Эван Бейтс (США) — 208,55. 3. Лоуренс Фурнье Бодри—Николай Сёренсен (Канада) — 190,74… 6. Софья Евдокимова—Егор Базин — 169,27. 7. Анастасия Скопцова—Кирилл Алешин (оба дуэта — Россия) — 169,24.
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