11 ноября, понедельник
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16-й тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Ахмат»—«Урал» 0:0

«Рубин»—«Динамо» 0:1

Шиманьский, 23. Удаления: Зуев, 45 (2 ж. к.) — Ордец, 66 (2 ж. к.).

«Ростов»—«Тамбов» 1:2

Сигурдарсон, 7 — Мелкадзе, 52; Обухов, 70.

«Спартак»—«Крылья Советов» 2:0

Понсе, 3; Бакаев, 83 (пен.). Удаления: Мияйлович, 71, Карпов (оба — «Крылья Советов»), 82.

«Оренбург»—«Уфа» 0:0

«Арсенал»—«Зенит» 0:1

Азмун, 63.

«Сочи»—ЦСКА 2:3

Мостовой, 7; Полоз, 45+2 (пен.) — Мевля, 16 (автогол); Обляков, 52; Чалов, 55.

«Локомотив»—«Краснодар» 1:1

Крыховяк, 41 — Берг, 45+2.

Турнирная таблица


ВНПМО
1. «Зенит»113231:836
2. «Локомотив»94324:1631
3. «Ростов»93429:2530
4. ЦСКА93424:1630
5. «Краснодар»86230:1830
6. «Спартак»63718:1621
7. «Арсенал»54717:2119
8. «Оренбург»54720:2219
9. «Урал»54721:2919
10. «Уфа»46613:1618
11. «Динамо»46612:1618
12. «Крылья Советов»53818:2018
13. «Рубин»4578:1717
14. «Тамбов»52918:2317
15. «Ахмат»36710:2115
16. «Сочи»34914:2313
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