«Ахмат»—«Урал» 0:0
«Рубин»—«Динамо» 0:1
Шиманьский, 23. Удаления: Зуев, 45 (2 ж. к.) — Ордец, 66 (2 ж. к.).
«Ростов»—«Тамбов» 1:2
Сигурдарсон, 7 — Мелкадзе, 52; Обухов, 70.
«Спартак»—«Крылья Советов» 2:0
Понсе, 3; Бакаев, 83 (пен.). Удаления: Мияйлович, 71, Карпов (оба — «Крылья Советов»), 82.
«Оренбург»—«Уфа» 0:0
«Арсенал»—«Зенит» 0:1
Азмун, 63.
«Сочи»—ЦСКА 2:3
Мостовой, 7; Полоз, 45+2 (пен.) — Мевля, 16 (автогол); Обляков, 52; Чалов, 55.
«Локомотив»—«Краснодар» 1:1
Крыховяк, 41 — Берг, 45+2.
Турнирная таблица
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