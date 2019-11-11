«Ахмат»—«Урал» 0:0

«Рубин»—«Динамо» 0:1

Шиманьский, 23. Удаления: Зуев, 45 (2 ж. к.) — Ордец, 66 (2 ж. к.).

«Ростов»—«Тамбов» 1:2

Сигурдарсон, 7 — Мелкадзе, 52; Обухов, 70.

«Спартак»—«Крылья Советов» 2:0

Понсе, 3; Бакаев, 83 (пен.). Удаления: Мияйлович, 71, Карпов (оба — «Крылья Советов»), 82.

«Оренбург»—«Уфа» 0:0

«Арсенал»—«Зенит» 0:1

Азмун, 63.

«Сочи»—ЦСКА 2:3

Мостовой, 7; Полоз, 45+2 (пен.) — Мевля, 16 (автогол); Обляков, 52; Чалов, 55.

«Локомотив»—«Краснодар» 1:1

Крыховяк, 41 — Берг, 45+2.

Турнирная таблица