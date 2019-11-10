США не будут оказывать военную помощь Украине вечно

США не собираются оказывать Украине поддержку в виде летальных вооружений вечно, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Отметив, что не собирается комментировать гипотетические ситуации, такие, как «уход России из Крыма» или «ее отказ поддерживать сепаратистов на Украине», он заявил, что у Москвы и Киева есть шанс поладить.

«Так что не могу сказать, что США собираются делать это вечно»,— ответил он на вопрос, будет ли продолжаться военная помощь Украине после выполнения Россией вышеперечисленных условий.

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Об этом господин О’Брайен заявил в программе «Face the Nation». «Но на данный момент мы делаем это»,— отметил он.

В проекте федерального бюджета США предусмотрены траты на усиление безопасности Украины ($250 млн). При увеличении расходов на оборону на 5% проект предусматривает сокращение бюджетов всех остальных федеральных агентств и уменьшение затрат на социальные программы.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Белый дом сделал небюджетное предложение».