«Ростелеком» не подтвердил сбой в работе в Сибири и на Дальнем Востоке

«Ростелеком» не зафиксировал никаких сбоев в работе сети, прокомментировал РБК представитель компании сообщения о неполадках в Сибири и на Дальнем Востоке. Пользователи жаловались на трудности с доступом к интернету на портале Downdetector.
В Twitter «Ростелекома» в ответах на жалобы говорилось о «крупном повреждении по всему Сибирскому региону». И о том, что «по региону наблюдалась аварийная ситуация». Там сообщалось, что «доступ к услугам уже восстановлен».
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