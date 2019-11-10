Штаб Навального в Екатеринбурге предложил сотрудничество «Яблоку»

Представители штаба Алексея Навального в Екатеринбурге выступили с предложением о сотрудничестве со свердловским отделением партии «Яблоко». Инициатива прозвучала на круглом столе партии, посвященному обсуждению ситуации в отделении и предстоящим выборам нового председателя.

Выборы нового главы свердловского отделения состоятся на партконференции 16 ноября. На должность председателя претендуют четыре кандидата: действующий глава Дмитрий Окатьев, его заместитель Ирина Скачкова, экс-депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Головин и Сергей Хореженко.

На встрече присутствовали три из четырех кандидатов. К вопросу о возможном сотрудничестве они отнеслись с осторожностью. Господин Окатьев обратил внимание на непостоянство сторонников Алексея Навального. «Я не удивлюсь, если они опять что-то выкинут, что будет неприемлемо для сотрудничества. Тогда Москва может запретить работать с ними. В плане предсказуемости к Навальному большие вопросы»,— заявила госпожа Скачкова.

Ранее местный штаб Алексея Навального и свердловское отделение партии уже сотрудничали при организации митинга против отмены прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Акция прошла 2 апреля 2018 года. По оценкам организаторов, в нем приняли участие около 3–5 тыс. человек, по оценкам властей — 1,7 тыс. человек.

Анастасия Реутова