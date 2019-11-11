Армейцы отошли от французского

В центральном матче игровой недели Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Для армейцев победа над краснодарцами помимо сугубо турнирного значения была важна еще и с позиции укрепления уверенности в своих силах, заметно пошатнувшейся после неожиданного пятничного поражения в Евролиге от «Виллербана». В результате, пусть не без проблем, ЦСКА победил со счетом 81:72.

«Локомотив» входит в число команд, способных похвастаться тем, что часто добывает победы над ЦСКА. С 2014 года, когда регулярное первенство Единой лиги ВТБ перешло на двухкруговой формат, краснодарцы хотя бы одну из двух встреч с грандом оставляли за собой (исключением стал только прошлый сезон) и, очевидно, не прочь были сделать это вновь. Это стало бы прекрасным завершением того, что можно назвать своего рода суперсерией. Ведь календарь определил «Локомотиву» в соперники последовательно три из пяти топ-команд лиги — УНИКС, «Зенит» и ЦСКА. Так вот с казанцами и петербуржцами «Локомотив» справился. ЦСКА, конечно, соперник иного уровня, но это если оценивать армейцев в их наилучшем состоянии. А на данный момент его непросто считать таковым. Команда, лишившись Уилла Клайберна, выбывшего из-за травмы на несколько месяцев, и Дэниела Хэкетта (его возвращение в строй уже не за горами), заметно ослабла в том, что касается способности постоянно давить на соперника, вынуждая его играть на пределе сил. А это помимо прочего было одной из сильнейших сторон армейцев, совсем недавно, в пятницу, неожиданно уступивших в Евролиге «Виллербану» как раз из-за неспособности дожать противника.

Сложности с этим были у ЦСКА и во встрече с «Локомотивом». Краснодарцы не слишком уверенно начали матч и допускали слишком много брака. Не было претензий разве что к Уиллу Камингсу, стремительные проходы которого под кольцо стабильно становились откровением для «больших» ЦСКА, включая дебютировавшего в Единой лиге ВТБ Косту Куфоса. Однако армейцы, после дальних попаданий Андрея Воронцевича вроде бы начавшие извлекать пользу от «пробуксовки» соперника, внезапно остановились. Особенно странным выглядело то, что делал в начале матча Майк Джеймс. Снайпер словно намеренно избавлялся от мяча, перекладывая ответственность за бросок на других (к счастью, для армейцев Джеймс впоследствии заиграл как положено и стал лучшим в матче по набранным очкам — 22), что ни к чему хорошему не приводило. В итоге «Локомотив» выравнял игру, и ЦСКА пришлось начинать все с начала.

Таких вот рестартов у армейцев за игру накопилось с пяток. ЦСКА сначала убегал вперед на дистанцию в районе 10 очков, а затем бил по тормозам, и «Локомотив» снова оказывался рядом. И ведь краснодарцам не хватало самой малости, чтобы самим выйти вперед. Например, после бросков Сэма Деккера за две минуты до сирены от отрыва ЦСКА осталось всего два очка. По такой нервной игре, походившей на всем ее протяжении на концовку, лишение лидерского статуса могло бы повлиять на ЦСКА дестабилизирующе. И, напротив, завести «Локомотив». Но краснодарцы свой шанс упустили. А ЦСКА, снова отскочив на относительно безопасное расстояние, усилиями Майкла Джеймса и Кайла Хайнса довел матч до победы со счетом 81:72 и поднялся на второе место в турнирной таблице, сместив с него «Локомотив».

Александр Петров