Спор за метр

В федеральном правительстве предлагают ввести новые механизмы для переселения граждан из аварийного жилья, расширив полномочия регионов. Однако эксперты считают, что законопроект в его нынешнем виде может нарушить права граждан, а нагрузка на региональные бюджеты окажется непосильной.

Согласно майскому указу президента, до 2024 года из аварийных домов общей площадью 9 млн кв. м должно быть выселено в новые дома свыше 1 млн человек. На эти цели власти планируют потратить более 507 млрд руб., причем большую часть из них — 430 млрд руб.— из федерального бюджета.

В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий изменить и дополнить Жилищный кодекс (ЖК) и федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» новыми механизмами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. «Мы предлагаем конкретизировать критерии признания зданий аварийными, а также наделение региональных властей правом устанавливать меры дополнительной поддержки для переселенцев»,— заявила «Ъ-Дому» заместитель главы Минстроя Татьяна Костарева. «Все базовые гарантии предоставления жилья при переселении граждан из аварийного жилья в новое данный законопроект сохраняет,— продолжает она.— При том у субъектов РФ появляются более широкие полномочия».

«Никто не лишится своего жилья, поскольку гражданам, проживающим в квартирах по договору социального найма, предоставят квартиры по формуле "метр в метр", то есть аналогичного метража, а собственников жилых помещений будут переселять в соответствии с законом»,— обещает госпожа Костарева.

Проблема переселения граждан из аварийного жилья в России актуальна. По данным Минстроя за девять месяцев 2019 года, в стране насчитывается 54,7 тыс. аварийных домов общей площадью 16 млн кв. м. Эти цифры постоянно меняются, так как аварийным признается все больше жилья. Так, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, с начала текущего года аварийным было признано 2,28 млн кв. м жилья. Больше всего таких объектов в Сибирском федеральном округе, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, заявили в Минстрое.

Новый законопроект, который обсуждали в начале ноября в рамках парламентских слушаний, включает в себя несколько новшеств. Например, разработчики предлагают исключить прежнее понятие «ветхое жилье». Ремонтировать дома с изношенностью выше 70%, которым не присвоен статус «аварийный», могут начать, возможно, даже за счет самих переселенцев. Для этого Минстрой предлагает разработать дополнительные подпрограммы капремонта. «Критерии для такого понятия установить весьма непросто, мы решили исключить его и вместе с этим исключить еще механизмы признания жилья ветхим»,— пояснил «Ъ-Дому» вице-премьер Виталий Мутко.

Но основная дискуссия развернулась не вокруг отмены понятий, а по поводу создания механизмов переселения граждан. Сейчас эти механизмы прописаны в статье 32 ЖК РФ. В случае признания многоквартирного дома аварийным компетентный орган предъявляет к собственникам помещений в указанном доме требование о его сносе или реконструкции, где указывается разумный для этого срок. Если собственники в данный срок не снесли и не реконструировали дом, земельный участок, на котором он расположен, подлежит изъятию для муниципальных нужд плюс каждое жилое помещение в этом доме изымается.

Правительство предлагает внести два новых правила в ст. 32 ЖК РФ. Если они вступят в силу, то власти регионов, во-первых, будут предоставлять собственникам квартир аварийных домов альтернативную жилплощадь лишь при условии, что их прежнее жилье в аварийном доме было единственным пригодным для проживания (либо в собственности, либо в рамках социального найма). Кроме того, граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его аварийным (за исключением тех, кто получил его по наследству), будут иметь право лишь на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, размер которого будет рассчитываться в порядке, установленном правительством.

Как заявили «Ъ-Дому» в аппарате правительства РФ, «предложенный законопроект сохраняет абсолютно все действующие гарантии переселяемым из аварийных домов гражданам, закрепленные действующим жилищным законодательством». Тот земельный участок, который освободился после сноса за счет средств бюджета РФ многоквартирного аварийного дома, может быть использован только в целях, определенных законом, в частности для размещения общественных пространств, строительства соцобъектов, жилья за счет бюджетных средств. «Это предложение направлено на исключение любой мотивации признавать неаварийный дом аварийным в целях освобождения привлекательного земельного участка,— пояснили в аппарате правительства.— Еще регионам предоставляется право предусматривать дополнительные гарантии собственникам жилых помещений. Это может быть субсидия, которая вскладчину с суммой возмещения позволит приобрести жилое помещение, либо субсидия на компенсацию процентной ставки по ипотеке или первоначальный взнос по такому кредиту». При этом если у гражданина несколько жилых помещений, то субсидия на решение жилищного вопроса выделяется однократно. Возмещение в этом случае предоставляется за все жилые помещения.

По словам экспертов, принявших участие в парламентских слушаниях, законопроект в его нынешнем виде нарушает конституционные права граждан. Проект правительства о новых правилах расселения аварийного жилья уже раскритиковали в Госдуме. По словам депутата Натальи Костенко, в предложенном виде законопроект противоречит положениям ст. 19 и ст. 35 Конституции РФ хотя бы потому, что устанавливает разные гарантии для собственников жилья в аварийном фонде для людей, которые приобрели квартиры путем наследования, дарения и иными способами. «Этот проект не гарантирует людям предварительное и равнозначное возмещение имущества и не дает людям права выбора между получением жилья или возмещения. При этом проект документа предлагает и позволяет на два года расселять людей в маневренный фонд и блокированную застройку, которую исключили из текущей программы»,— отмечает Наталья Костенко.

Кроме того, как отмечают юристы, закон пока не защищает переселенцев, имеющих альтернативное жилье в собственности или социальном найме. Такие граждане не смогут рассчитывать на «меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями», которые будут вправе устанавливать органы власти субъекта РФ. «Речь может идти лишь о дополнительных мерах исключительно социальной направленности, связанных в том числе с предоставлением жилья на время (по причине отсутствия у таких собственников иного жилья). Это положение закона не должно пониматься как предполагающее возможность исключить предоставление предварительного и равноценного возмещения тем собственникам квартир в аварийном доме, которые имеют жилые помещения. Иначе будет нарушено упомянутое положение Конституции»,— считает директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения Олег Гринь.

Эксперт добавляет, что требует доработки и поправка, где указывается, что собственнику жилья, который приобрел его после признания дома аварийным, будет выплачиваться лишь компенсация, установленная правительством. Во-первых, эта норма необоснованно распространяется только на граждан, хотя такие помещения могут быть и на балансе юрлиц. Во-вторых, разграничение категорий собственников на тех, кто приобрел имущество до признания дома аварийным или после этого, не должно влиять на их право получить предварительное и равноценное возмещение за изымаемое жилье.

Другие эксперты уверены, что основной недочет законопроекта заключается в том, что правительство и Минстрой предлагают универсальные решения проблемы переселения из аварийного фонда для всех регионов. «Но в нашем регионе, например, нельзя проводить программу переселения, в основном опираясь на деньги регионального бюджета: его недостаточно,— говорит член Общественной палаты Ивановской области Дмитрий Сафонов.— Проект закона предлагает предоставлять переселенцам резервное жилье на время, но в нашей области если такой фонд и есть, то очень плохой, и в нем жить нельзя».

Впрочем, Виталий Мутко считает реакцию депутатов и экспертов необоснованной, подчеркивая, что эта версия законопроекта промежуточная: «Мы намерены предоставить реальные механизмы регионам и гражданам».

Анна Героева