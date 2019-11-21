Резиденты «Авроры»

В отличие от успешных американцев, стремящихся селиться подальше от шумных даунтаунов, деловые москвичи все же стараются всегда быть в центре событий. Поэтому они и не мигрируют массово в элитные пригороды, а остаются в столице, где все еще возможна приватность в переделах Садового кольца. Именно это и будет предложено в строящемся на территории третьей очереди бизнес-центра «Аврора» в районе Павелецкого вокзала комплексе A-Residence.

Есть в Москве места в центре, где толчея и шум выдают неспокойный характер современного мегаполиса, а нырнешь вглубь переулка — и тишина. Столичному жителю покой только снится, поэтому такие маршруты зачастую становятся открытием даже для коренных москвичей. Не чуждо им и желание новых открытий в городе, где, казалось бы, знакомы практически все главные места. Бывают случаи, когда вот только вчера бежал по делам по соседней с офисом улице, как это водится в вечно бурлящей Москве, и не заметил виляющего проулка с интересными зданиями. А сегодня это стало любимым местом. Одна из таких локаций в городе — Садовническая набережная и одноименная улица, которые являются частью Павелецкого делового района. Здесь и строится ансамбль клубных резиденций A-Residence, один из самых интересных проектов в своем сегменте с точки зрения архитектурных решений и размещения.

От сада до резиденции

Вид на бизнес-центр «Аврора» Фото: Предоставлено A-Residence

Чтобы разобраться в истории Садовнической улицы, не потребуется ни одной подсказки, потому что название говорит само за себя. Здесь когда-то была слобода, где жили садовники. Именно так в городских хрониках и записано. На плане Москвы впервые эта улица появилась в 60-х годах XVIII века, она до сих пор находится восточнее Балчуга — исконно московского места. Большая часть жителей Садовнической слободы ходила на работу туда, где сейчас находится Болотная площадь: там и просуществовал более двух столетий плодовый государев сад.

Садовническая всегда была одной из самых востребованных локаций Замоскворечья. Именно здесь можно почувствовать атмосферу настоящей Москвы. Только на первый взгляд может показаться, что такое уже невозможно в современном мегаполисе, который если и сохранил идентичность, то в минимальном количестве в силу объективных причин: как известно, в прошлые века Москва не раз горела, а на руинах вырастали новые здания. Впрочем, и часть дворянских усадеб в стиле московского классицизма, которыми нынешнее Замоскворечье застраивалось в 70-х годах XVIII века, оказалась под угрозой в начале 2000-х.

Однако в этом районе есть несколько мест, где можно почувствовать патриархальность города, когда утро начинается с колокольного звона, а вечером пройтись вдоль Москва-реки. Та же Садовническая набережная — один из ярких примеров старомосковского шика, который, как обещает девелопер, будет чувствоваться в будущем комплексе апартаментов A-Residence.

Застройщик в качестве разработчика архитектурной концепции выбрал бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». У основателей этой компании немалый опыт интеграции современных архитектурных решений в исторический ландшафт города. Спроектированный комплекс выглядит лаконично, без лишних элементов, как любили застраивать центр российской столицы на волне девелоперского бума в начале 2000-х годов. Но такая «сжатость» в архитектуре не безлика.

Визуальную легкость объекту обеспечивают широкие оконные проемы. В одном случае они спроектированы в виде распахнутой ширмы, что придает зданиям современный облик, в другом — в виде стрельчатых окон со строгой геометрией, что отсылает то ли к готике, то ли к византийской культуре, то ли к римской. Не случайно ведь много веков назад Москва была хранительницей духовного наследия Византии и называлась Третьим Римом. Такое архитектурное решение гармонирует с соседними домами, многие из которых — памятники архитектуры.

Московская перспектива

Вид на бизнес-центр «Аврора» Фото: Предоставлено A-Residence

Другой важный момент — высотность строительства: она будет оптимальной, чтобы не заслонять перспективу, как, впрочем, все объекты, построенные на Садовнической. Поэтому защитники архитектурного облика города могут не волноваться. Это довольно важный момент не только в плане комфортности среды вокруг A-Residence, но и с медицинской точки зрения. Врачи выяснили, что близорукость — болезнь жителей больших городов. В повседневной жизни они не видят горизонта: он скрыт небоскребами — такой искусственный барьер и становится одной из причин проблем зрения.

Хотя этажность A-Residence не будет превышать существующих в этом районе габаритов, на последних этажах комплекса будут пентхаусы, для владельцев которых особенно важна перспектива — вид на Москву. Площадь пентхаусов варьируется от 310 кв. м и выше. Еще один формат в A-Residence — апартаменты с террасой. Девелопер позиционирует их так: «Изящные неоклассические террасы настолько просторны, что вы можете разбить в них экзотический сад или установить мини-поле для гольфа, устроить шашлыки с друзьями в самом центре города или заняться утренней йогой в тишине». Минимальная площадь таких апартаментов — чуть более 80 кв. м с одной спальней, а доходит до 200 кв. м. Традиционные резиденции, находящиеся, скажем, на втором или третьем этажах, не отличаются от редких форматов апартаментов ни площадью, ни количеством спален. Разница — в цене: в Москве уже давно принято платить за вид из окна.

Девелопер продает резиденции «под ключ» — с ремонтом и дизайном, что уменьшает затраты, а главное, сохраняет время и нервы потенциальных покупателей. Предлагаемые дизайнерские решения — удачная, на наш взгляд, реплика признанной во всем мире скандинавской школы: для нее характерны выдержанность цветовых гамм и эргономичность.

В центре жизни

Вид на бизнес-центр «Аврора» Фото: Предоставлено A-Residence

Как и положено современным девелоперским проектам, комплекс резиденций на Садовнической улице будет располагать всей инфраструктурой, необходимой для полноценной и интересной жизни жителей. Но новоселам не придется ждать, когда арендаторы откроют все свои заведения — от магазина шаговой доступности до парикмахерской, от аптеки до ресторана — на первых этажах A-Residence. Они могут пользоваться уже существующими заведениями, поскольку это район с давно сложившейся застройкой. И с инфраструктурой бизнес-парка «Аврора». В пешей доступности, например, супермаркеты, рестораны и кафе: от «Кофемании» до «Прайма», химчистка, спа-салон.

Более того, Садовническая улица — часть Павелецкого делового района, являющегося одним из востребованных мест дислокации крупных российских и международных компаний, здесь же открываются коворкинги и гибкие офисные пространства, что очень важно для деловых людей, выбирающих в качестве места для жительства современные резиденции. Сам комплекс строится на территории третьей очереди бизнес-парка «Аврора».

Наличие современных офисных объектов позволяет этой локации удачно конкурировать с такими столичными деловыми кластерами, как «Москва-Сити» или район Белорусского вокзала. По данным Knight Frank, уровень вакантных площадей в офисах в районе Павелецкого вокзала по итогам последних полутора лет остается на уровне 6% — это вдвое ниже среднего значения по Москве. Это, кстати, может стать одним из преимуществ для тех, кто рассматривает покупку площадей в A-Residence в инвестиционных целях. Находящийся в центре деловой активности комплекс резиденций всегда будет востребован потенциальными арендаторами, например из числа экспатов, работающих в Москве, или топ-менеджеров крупных компаний.

Для них, как, впрочем, для всех будущих резидентов комплекса, важна приватность: именно ее девелопер и гарантирует, спроектировав объект с закрытым внутренним двором. А сразу за порогом — шумная Москва с ее деловой хваткой, тысячами огней и возможностями для самореализации и впечатлений.

A-Residence находится в центре не только деловой жизни, но и культурных событий. Самая главная достопримечательность, находящая недалеко от резиденций, конечно же, Кремль. А там рукой подать до парка Зарядье. Все самые модные достопримечательности тоже в пешей доступности — Парк Горького, «Музеон», Центральный дом художников. Кстати, о выставках. Взять, например, Третьяковскую галерею. Как туда дойти? Давайте вспомним маршрут живших недалеко от будущего A-Residence еще в XVIII веке садовников, ежедневно ходивших работать в царские сады, где сейчас и раскинулся культурный кластер Третьяковки.

Ежедневные прогулки по округе очень даже полезны для подрастающего поколения, для которых в A-Residence предусмотрены различные активности. Поэтому резиденции в комплексе могут стать уютным домом для семей с детьми разных возрастов: в районе Павелецкого вокзала их ждут несколько востребованных школ. Современные апартаменты могут заинтересовать и состоявшихся в бизнесе молодых людей, для которых важны локация и транспортная доступность. Кстати, от комплекса A-Residence прямые выезды на Садовое кольцо, а до станции метро «Павелецкая» 5-7 минут ходьбы неспешным шагом.

Сейчас строительные работы в A-Residence в самом разгаре. Девелопер обещает, что жизнь закипит здесь не позднее, чем через полтора-два года.

Антон Боровой