Черноморский де-люкс

Клубная резиденция Reef Residence в Сочи без преувеличения задает новые стандарты и требования к премиальной недвижимости как с точки зрения эстетики, так и самого расположения комплекса. Его создатели сделали ставку на уникальную архитектуру и близость к морскому побережью.

Об архитектуре в стиле сталинского ампира в постолимпийском Сочи напоминают сегодня разве что крутые каменные лестницы с вазонами, ведущие к променаду, здание морского порта у центральной марины и высокие кованые заборы, опоясывающие бывшие санатории некогда всесоюзной здравницы. За последние пять лет Сочи разросся, преобразился и закрепил за собой статус не только всесезонного курорта, но и делового хаба. Спортивные чемпионаты, деловые форумы, корпоративные выезды и переговоры на высшем уровне здесь проходят чуть ли не каждый день. Только в приморской части насчитывается 30 пятизвездных отелей. Свои сети раскинули здесь такие гиганты, как Radisson, Marriott, Hyatt, Swissotel, Pullman, Mercure. При этом жилых проектов класса де-люкс в Сочи до сих пор не было. Reef Residence стал первым локальным реализованным объектом в этом сегменте.

Его создатели сделали ставку на архитектуру и уникальное местоположение комплекса — почти в километре от президентской резиденции «Бочаров ручей» на первой береговой линии в окружении 37 га дендропарка — и пригласили к участию в работе над проектом одно из самых модных архитектурных бюро, «Проект Меганом». К освоению территории застройщик приступил в 2014 году, как раз в тот период, когда в Сочи проходили XXII зимние Олимпийские игры и XI Паралимпийские, во время проведения которых строительство всех объектов в городе было приостановлено. Тем не менее в декабре 2018-го комплекс был сдан и введен в эксплуатацию.

Зеленая архитектура

Вид на клубную резиденцию Reef Residence Фото: Предоставлено Теона

Несмотря на довольно внушительные размеры и монументальную архитектуру, визуально здание будто растворяется в прибрежной полосе, укрывается от посторонних глаз за горными вершинами, напоминая изгибами фасада то ли гигантский корабль, пришвартованный в уединенной гавани, то ли зеленую скалу. По словам автора проекта и основателя бюро «Проект Меганом» Юрия Григоряна, задача архитектора состоит в том, чтобы сделать такое сооружение, которое простоит долго, выступая в роли своеобразного подарка городу: «Мы стремились выйти за рамки локальной архитектурной традиции, столь характерной для современного Сочи. И это даже хорошо, на мой взгляд, что комплекс визуально изолирован от города. Он никак не интегрируется в существующую жилую застройку, он сам по себе — дом-гора, дом-бриз»,— комментирует он.

Интерьер клубной резиденции Reef Residence Фото: Предоставлено Теона

К выбору строительных и отделочных материалов для клубной резиденции Reef Residence архитекторы подошли особенно тщательно. Фасад здания облицован патинированной медью бирюзовых оттенков — это 15 тыс. кв. м — покрытие, которое в таких объемах не встречается больше нигде в мире. Срок службы этого долговечного материала превышает 100 лет.

Благодаря каскадной форме здания у каждой резиденции есть приватный солнечный лаунж — террасы с видом на море и парк одновременно. Архитектурное решение, предложенное авторами проекта, на 80% определило и ландшафтную композицию комплекса. Почти на 2 га обустроена береговая линия с приватным пляжем, четыре бассейна и спа-комплекс с зоной фитнеса. За настроение в разное время суток в клубных зонах отвечают продуманное световое решение и светильники необычных форм.

Резиденции в квадрате

Интерьер клубной резиденции Reef Residence Фото: Предоставлено Теона

Со старта продаж в январе 2019 года в комплексе реализованы самые дорогие и большие резиденции площадью более 300 кв. м, включая панорамный пентхаус (свыше 800 кв. м), то есть примерно 15% от общего объема предложения. «Это довольно высокая динамика продаж с учетом класса проекта»,— отмечает Светлана Ногаева, гендиректор ЗАО «Ферро-Эстейт» — коммерческого партнера по реализации вилл и апартаментов в Reef Residence.

Reef Residence состоит из классических апартаментов с террасами площадью от 84 до 663 кв. м., пяти двухуровневых апартаментов с собственным садом и террасой площадью от 244 до 363 кв. м. Апартамент с собственным патио занимает площадь 629 кв. м. В здании обустроен подземный паркинг на 57 машино-мест. На экспозиции также представлены две отдельно стоящие виллы — Diamond Rock и Angel Reef — площадью 1,283 тыс. кв. м и 445,4 кв. м соответственно с частным бассейном, водопадом и собственным тропическим садом. Владения расположены вдоль моря, что обеспечивает панорамные виды во всех зонах.

Курортный климат

Интерьер клубной резиденции Reef Residence Фото: Предоставлено Теона

С учетом того что комплекс сдан и введен в эксплуатацию, апартаменты в Reef Residence реализуются по договорам купли-продажи. Средняя стоимость в комплексе выше, чем в целом цена на премиальную недвижимость Сочи. «Стоимость в регионе очень тонко реагирует на все экономические и политические новости и продолжает стабильно расти, демонстрируя рост в среднем на 7–10% в год»,— комментирует Светлана Ногаева. По ее словам, сейчас в Сочи, который продолжает активно застраиваться, в премиальном сегменте проектов сравнительно немного: на долю высокобюджетной недвижимости приходится около 15% от общего объема предложения, из них 10% — квартиры и апартаменты, 5% — домовладения. На первичном рынке элитной недвижимости эта доля еще ниже — от 3% до 5%. Проекты, соответствующие классу де-люкс, единичны.

Основной интерес к объектам премиальной недвижимости в Сочи проявляют россияне — представители крупного и среднего бизнеса, 80% — это покупатели из Москвы и Санкт-Петербурга, остальные — клиенты из регионов. Впрочем, как отмечают в «Ферро-Эстейт», в последнее время к черноморскому де-люксу начали проявлять интерес и покупатели из-за рубежа, в частности из Германии и Израиля. Покупатели из российских регионов часто выбирают апартаменты Reef Residence как для постоянного проживания, так и в качестве летней резиденции во время отпуска и детских каникул. В большинстве случаев покупатели клубных апартаментов — это семейные люди в возрасте 40 лет.

Марина Ямпольская