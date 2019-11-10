Отец виновника смертельного ДТП на Малышева объяснил, как его ДНК попала в анализы сына на наркотики

Отец Владимира Васильева, виновника смертельного ДТП на Малышева, прокомментировал, как вместо анализов сына, у медиков оказался его биологический материал. В эфире программы «Первая передача» на НТВ Андрей Васильев сказал, что брал сосуд для анализов в руки. «Я же здоровался, сосуд этот брал в руки, оно запросто может быть везде. Ничего я не сдавал за сына, никто ничего не подкупал, не подменял», — сказал Андрей Васильев. Журналисты канала пытались узнать у врача-хирурга из городской больницы №24 Дмитрия Челнакова, который брал анализы у Васильева-младшего после ДТП, контролировал ли он их сдачу. Но он отказался комментировать, в больницу был вызван наряд Росгвардии, чтобы выгнать журналистов.

Сам Васильев-старший рассказал журналистам, что его сын никогда «не употреблял ничего, никогда не был замечен». «Я просто знаю, что он у меня не пьяница и не наркоман, — отметил он.

Напомним, Владимир Васильев проходит обвиняемым по делу, возбужденному по факту ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге. Авария произошла в воскресенье, 4 августа в 5.55 утра. По данным ГИБДД, Владимир Васильев двигался за рулем KIA Rio по улице Малышева со стороны улицы Шейнкмана в сторону улицы Московской. На перекрестке с Московской он по касательной задел автомобиль Ssang Yong, затем врезался в Lada с наклейкой такси Uber, который стоял на перекрестке на красный сигнал. От удара Lada столкнулся с Toyota Avensis, а Toyota — с Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель и пассажир Lada погибли на месте. Сразу после ДТП свидетели записали видеоролики, в которых видно, как вел себя виновник аварии. Предполагалось, что он находился под сильным наркотическим либо алкогольным опьянением. Впрочем, экспертиза показала, что никаких наркотиков и алкоголя водитель не принимал.

Но позже эксперты установили, что мочу после ДТП сдавал не Владимир Васильев, а его отец. «Моча, переданная на исследование, принадлежала отцу Владимира Васильева. Каким образом произошла подмена, будет устанавливаться дополнительно»,— пояснял тогда собеседник “Ъ-Урал”, знакомый с ходом экспертизы. Этот вопрос должны решать органы прокуратуры, которым переданы результаты исследований.