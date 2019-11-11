Алексей Кудашов открыл счет поражениям

Сборная России не очень удачно провела первый этап хоккейного Евротура. На Кубке Karjala она одержала одну победу — по буллитам над шведами, уступив в основное время финнам и чехам. Впрочем, такой результат вряд ли можно считать неожиданным, учитывая особенности российского состава.

Формально это выступление сборной России можно считать даже чем-то вроде провала. Во всяком случае, если сравнивать его с тремя предыдущими Кубками Karjala, два из которых — в 2016-м и 2018 годах — она выиграла, а в 2017-м была второй вслед за хозяевами финнами. Но на самом деле именно о провале говорить, конечно, глупо.

То, что сборной России на финском турнире будет довольно сложно, предвидеть было нетрудно. Он стал первым соревнованием в должности ее главного тренера для Алексея Кудашова, получившего назначение летом. И тот использовал его явно не для того, чтобы во что бы то ни стало поднять каким-нибудь симпатичным результатом собственные котировки, а для других целей — для тех, которые обычно в приоритете на этапах Евротура. На них любой наставник старается протестировать как можно больше, скажем так, неявных кандидатов в сборную, проверить как можно больше сочетаний.

Так вот, российский вариант, отправленный в Финляндию, выглядел совсем экспериментальным, что ли. В нем было минимум игроков хотя бы с более или менее приличным опытом топ-турниров. В нем вообще не было игроков, родившихся в 1980-е, а большую часть составляли те, кому еще нет 25. Из первой десятки бомбардиров текущего чемпионата КХЛ в него попали лишь двое: Дамир Жафяров и Никита Сошников. И то они эту десятку замыкают. На фоне сборной России составы всех без исключения ее соперников смотрелись все-таки чуточку поматерее.

Ждать стабильности, четкости от такой команды было глупо. Ни стабильности, ни четкости она в итоге и не показала, хотя два первых матча в ее исполнении были довольно симпатичными. И с финнами, и со шведами сборная России сыграла в веселый хоккей с акцентом на атаку. Хозяевам она проиграла, ведя в счете, из-за срыва в заключительном периоде. Во встрече со шведами российская сборная трижды добивалась отрыва в две шайбы и все-таки упустила выигрыш в основное время: соперники спаслись в самом конце, сняв вратаря. Но в серии буллитов россияне их дожали.

Пожалуй, единственным без всяких оговорок неудачным матчем на Кубке Karjala для них был тот, которым они турнир завершили. В игре с чехами куда-то испарилась свежесть в атаке, а веселый хоккей трансформировался в тоскливый. Зато никуда не испарились ошибки. Из-за ляпа с выводом шайбы из своей зоны сборная России пропустила первый гол.

А отдельной темой можно считать игру в большинстве. Во втором периоде при счете 0:1 сборной России выпала редчайшая возможность почти две полные минуты играть впятером против троих оппонентов. Она не то что не забила — практически не создала критических ситуаций для чехов. В формате «5 на 3» она чуть-чуть поиграла и в заключительном периоде, уже пропустив во второй раз (шайбу за «ленточкой» судьи обнаружили после длившегося несколько минут просмотра видеоповтора),— и опять ничего толкового не соорудила. Чехи добили сборную России броском в пустые ворота, заставив Алексея Кудашова на пресс-конференции после матча констатировать, что он «не получился» и что даже воспринимающийся скорее как серия «тестовых» турниров Евротур — это «другой уровень» по сравнению с клубным.

Алексей Доспехов