Одну из станций метро Петербурга предложили назвать в честь ХК СКА

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов считает, что одну из станций городского метро можно назвать в честь петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом он заявил комментируя вопрос журналистов об отношении к возможному переименованию станции «Новокрестовская» в «Зенит», сообщает ТАСС.

Господин Батанов назвал идею переименования «прекрасной» и добавил, что еще бы «сделал станцию "СКА"».

Напомним, что на днях на сайте петербургской администрации был запущен опрос о том, считают ли горожане целесообразным переименование станции «Новокрестовская» в «Зенит». Респондентам предлагаются три варианта ответа на вопрос.