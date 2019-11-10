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Одну из станций метро Петербурга предложили назвать в честь ХК СКА

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов считает, что одну из станций городского метро можно назвать в честь петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом он заявил комментируя вопрос журналистов об отношении к возможному переименованию станции «Новокрестовская» в «Зенит», сообщает ТАСС.

Господин Батанов назвал идею переименования «прекрасной» и добавил, что еще бы «сделал станцию "СКА"».

Напомним, что на днях на сайте петербургской администрации был запущен опрос о том, считают ли горожане целесообразным переименование станции «Новокрестовская» в «Зенит». Респондентам предлагаются три варианта ответа на вопрос.

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