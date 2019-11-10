Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов

Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми. Это следует из рабочей версии законопроекта «О взыскании», который разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов, сообщает РБК со ссылкой на документ. Звонки от роботов будут регулироваться на государственном уровне.

Основные пункты законопроекта:

в законе будут прописаны понятия «автоматизированный интеллектуальный агент» и «робот-коллектор», куда войдут инструменты для отправки голосовых сообщений и системы, который могут генерировать речь и вести произвольные сценарии разговоров;

использование роботов-коллекторов приравняют к взаимодействию с людьми (сюда входят личные встречи и звонки по телефону), для которого существуют определенные правила. В частности, должники могут отказаться от общения с коллекторами в рабочие дни после 22:00 и до 8:00, а также в выходные с 20:00 до 9:00;

должники смогут ограничить частоту звонков от роботов-коллекторов.

По словам источников издания, сейчас законопроект обсуждают с представителями бизнеса. В ЦБ изданию сообщили, что к ним документ пока не поступал.