Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов

Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми. Это следует из рабочей версии законопроекта «О взыскании», который разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов, сообщает РБК со ссылкой на документ. Звонки от роботов будут регулироваться на государственном уровне.
Основные пункты законопроекта:
По словам источников издания, сейчас законопроект обсуждают с представителями бизнеса. В ЦБ изданию сообщили, что к ним документ пока не поступал.
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