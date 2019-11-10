Еврооблигации поштучно

На Московской бирже запущены торги еврооблигациями крупнейших российских эмитентов малыми лотами — на суммы от $1 тыс. Доходность по таким ценным бумагам, особенно в долларах, заметно превышает банковские ставки. Однако не стоит забывать об изменениях курса российской валюты — при ослаблении рубля налоги могут съесть существенную долю прибыли.

Бонды на любой кошелек

В начале ноября Московская биржа уменьшила размер стандартного лота по отдельным выпускам еврооблигаций до одной ценной бумаги. Ранее размер одного лота составлял от 10 до 200 бумаг, номинал которых нередко составлял $1 тыс. Изменения коснулись 18 выпусков евробондов более десяти эмитентов, в том числе «Газпрома», «Роснефти», НОВАТЭКа, «Евраза», Альфа-банка, ВТБ, ГМК «Норильский никель» и других. Всего же к биржевым торгам допущены 109 выпусков корпоративных еврооблигаций 19 эмитентов, а также 14 выпусков еврооблигаций Минфина.

Этот шаг делает еврооблигации более доступными для розничных инвесторов и расширяет возможности для их участия в данном сегменте рынка, считают на бирже и соглашаются участники рынка.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Игоря Галактионова, ранее по большинству бумаг из списка минимальный лот был равен $200 тыс., что является достаточно серьезной суммой для среднестатистического инвестора. «Снижение до $1 тыс. позволит инвесторам рассматривать данные бумаги для покупки и добавления в диверсифицированные портфели»,— отмечает господин Галактионов. «В прошлом часть инвесторов, не обладающих достаточной суммой, были вынуждены искать другие инструменты для своих вложений»,— отмечает руководитель департамента по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев.

Снижение минимального лота положительно скажется и на ликвидности бумаг. По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, большой размер лота евробондов на Московской бирже — основной сдерживающий фактор развития данного инструмента: дневной объем торгов в среднем не превышает $3–5 млн. «Мы можем увидеть рост ликвидности торгов данными бумагами, что будет способствовать дальнейшему росту привлекательности биржевых евробондов в глазах инвесторов»,— отмечает Игорь Галактионов.

Депозиты в проигрыше

Возможность инвестировать от $1 тыс. является логичным шагом для популяризации евробондов среди частных инвесторов на фоне падения ставок по валютным депозитам. В настоящее время в крупнейших банках доходность даже по трехлетним вкладам в редких случаях превышает 2,0% годовых в долларах и 0,1% годовых в евро. Более того, некоторые крупные банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Райффайзенбанк) начали отказываться от привлечения вкладов в евро. «Еврооблигации всегда имели спрос, так как даже во времена положительных банковских ставок на депозитах в евро ставки у еврооблигаций, номинированных в евро, были больше в несколько раз. Сейчас же ситуация еще более интересная для бондов в евро — им просто нет конкуренции со стороны депозитов,— отмечает Сергей Королев.— При отказе банков от валютных депозитов еврооблигации, по сути, останутся единственной консервативной альтернативой для вложений». По итогам торгов пятницы доходность долларовых еврооблигаций из заявленного списка составляла 2,3–4,4% годовых в зависимости от эмитента и срока обращения.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что еврооблигации являются более сложным продуктом, чем депозиты. «При покупке евробондов необходимо учитывать кредитный риск эмитента, то есть его возможность расплатиться по долгам, а также рыночный риск — риск изменения настроений инвесторов на рынке или базовых процентных ставок. Реализация данных рисков может привести к падению рыночной цены облигации. Для минимизации кредитного риска стоит выбирать либо суверенные евробонды, либо выпуски крупнейших надежных компаний первого эшелона, а для нивелирования рыночного риска срочность выпуска должна примерно соответствовать сроку инвестирования свободных средств»,— отмечает Дмитрий Грицкевич. По его словам, с учетом того, что доходность евробондов на текущий момент находится на многолетних минимумах, «рыночный риск никак не должен игнорироваться инвесторами».

Налоги сокращают доход

Еще один важный момент, который необходимо изучить перед покупкой еврооблигаций,— это их налогообложение, которое существенно отличается не только от классических депозитов, но и от рублевых облигаций. В частности, по корпоративным выпускам придется заплатить налог 13% на купонный доход, а также на валютную переоценку (при ослаблении рубля от момента покупки до момента продажи бумаги). «С учетом волатильности российской валюты и низких процентных ставок в евро и долларах США налоговая нагрузка может снижать валютный финансовый результат инвестиций при ослаблении рубля»,— отмечает Игорь Галактионов. «От данных налогов освобождены суверенные еврооблигации, однако НДФЛ придется заплатить на доход от реализации (если цена покупки выше цены продажи) и по корпоративным, и по суверенным выпускам»,— отмечает Дмитрий Грицкевич. По его оценке, с учетом фактора налогообложения по корпоративным бондам (а также комиссий биржи и брокера) премия по доходности относительно депозитов для физлиц на текущий момент может оказаться весьма скромной и не превышать по долларовым еврооблигациям качественных эмитентов 1,0–1,5 процентного пункта.

Виталий Гайдаев