10 ноября, воскресенье
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СМИ: послом Ирана в России станет Казем Джалали

Новым послом Ирана в России может стать Казем Джалали, который является депутатом меджлиса (парламента), сообщает агентство ISNA. В воскресенье, 10 ноября, депутаты на открытом заседании проголосовали за его отставку.

Отмечается, что председатель иранского парламента Али Лариджани пожелал Казему Джалали эффективно работать на укрепление ирано-российских отношений в посольстве Ирана в России.

Сейчас послом Ирана в России является Мехди Санаи.

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