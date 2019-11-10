У самолета украинской SkyUp загорелось шасси в аэропорту Шарм-эш-Шейха

У самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines загорелось шасси при приземлении в аэропорту Шарм-эш-Шейха. В результате инцидента никто не пострадал. По данным министерства гражданской авиации Египта, причиной стала утечка масла в стойке шасси.

«Произошло возгорание одной из шин самолета... после его приземления в аэропорту Шарм-эш-Шейха... Ситуацию взяли под контроль, прежде чем огонь распространился на остальные части самолета»,— сообщило министерство в Facebook. Рейс SQP7153 прибыл из Запорожья. Всех пассажиров эвакуировали из самолета.

На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. Авиакомпания заменит тормоз и основное колесо.

«Инженеры компании EgyptAir провели инспекцию самолета... Для SkyUp Airlines безопасность пассажиров — безусловный приоритет. Поэтому авиакомпания приняла решение заменить тормоз и основное колесо. После окончания работ самолет будет введен в расписание»,— говорится в сообщении на сайте SkyUp Airlines.

Напомним, в сентябре при аварийной посадке в Барнауле у Boeing загорелось шасси. Пожар тушили примерно 20 минут. С ушибами и ссадинами к врачам обратились 42 человека.