В центре Москвы из-за возгорания эвакуировали ТЦ

Из торгового центра «Смоленский пассаж» в столице эвакуировали около 350 человек из-за возгорания в одном из ресторанов, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. По его словам, в вентиляционном коробе произошла вспышка жировых отложений.

Пострадавших в результате возгорания нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Тем временем неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ «Европейский», рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Сообщение проверяется, заявил он. Данных об эвакуации ТЦ нет.