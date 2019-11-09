Курский «Авангард» вырвал победу над «Томью», проигрывая в два мяча

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) курский «Авангард» добился волевой победы над «Томью» - 3:2. Причем гости огорчили 1,9 тыс. зрителей стадиона «Трудовые резервы» в Курске уже на девятой минуте, а в самом конце первого тайма удвоили преимущество. В перерыве встречи «Авангард» произвел сразу три замены, в том числе на поле появился полузащитник Илья Кубышкин. Он обводящим ударом со штрафного и отыграл первый гол на 73-й минуте.

На 86-й хавбек хозяев Хачим Машуков сравнял счет, замкнув подачу с левого фланга. И уже в добавленное время нападающий Роман Минаев принес команде победу, успешно сыграв на добивании после еще одного штрафного, классно выполненного Кубышкиным. В результате курский клуб набрал 24 очка и задержался на 13-м месте в таблице ФНЛ. В следующем туре, 13 ноября, «Авангард» отправится в гости к нижнекамскому «Нефтехимику».

О том, почему сменился гендиректор «Авангарда» - в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков