Воронежский «Факел» возвращается на дно таблицы ФНЛ

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» вновь крупно уступил на выезде, на этот раз – калининградской «Балтике» 0:3. Интрига в матче держалась до 40-й минуты, когда 5,4 тыс. зрителей стадиона «Калининград» увидели первый гол своей команды. На 73-й минуте хозяева забили второй мяч, а на 84-й оформили разгром. Впрочем, на послематчевой пресс-конференции главный тренер воронежцев Владимир Бесчастных отметил, что по «общему содержанию игры», она получилась «одной из лучших».

«Но есть одна большая проблема – игра в обороне. Любой прострел вдоль наших ворот потенциально опасен, нам залетают мячи»,- объяснил наставник. По его мнению, на результате сказался и «психологический момент»: «Команда борется до первого гола, потом, как правило, сразу залетает второй. Ребята опускают руки, доигрывать не получается». «Были моменты, но мы не попадаем, к сожалению»,- резюмировал Владимир Бесчастных. Воронежский клуб после этого поражения с 15-ю очками опустился на предпоследнее место в таблице ФНЛ. В следующем туре, 13 ноября, «Факел» встретится на своем поле с командой «СКА-Хабаровск».

О том, когда и зачем в Воронеж приехал Владимир Бесчастных, в материале ‘‘Ъ-Черноземье’’ «''Факел'' в руки».

Андрей Цветков