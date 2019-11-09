ФК «Тамбов» одержал волевую победу над «Ростовом» в РПЛ

В матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) ФК «Тамбов» добился сенсационного результата, переиграв на чужом поле шедшего на втором месте в турнирной таблице «Ростов» - 2:1. При этом хозяева открыли счет уже на 7-й минуте, после точного удара головой нападающего Бьорна Сигурдарсона. До начала второго тайма у 25,5 тыс. зрителей «Ростов Арены» не было поводов переживать за свою команду. Однако на 52-й минуте опытный защитник хозяев Алексей Козлов под прессингом форварда «Тамбова» Георгия Мелкадзе дал слабый и неточный пас назад, чем фактически вывел нападающего один на один с вратарем. Тут же последовал удар с носка в дальний угол, счет сравнялся. Хозяева попытались вернуть инициативу, но на 70-й минуте пропустили контратаку с левого фланга, которую сильным ударом головой замкнул Владимир Обухов. Форвард гостей оказался один практически в самом центре вратарской площади.

ФК «Тамбов» заработал 17-е очко и, как минимум, на сутки поднялся сразу на 11-е место в таблице РПЛ. В следующем туре 22 ноября «Тамбов» примет на своем поле еще одного из лидеров чемпионата – столичный «Локомотив».

О том, с чего началась серия побед «Тамбова» - в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков